28.09.2017 - 09:19 - Finance et Investissement

Placements IA Clarington apportera trois modifications à la Tarification Élite, son programme de tarification pour les clients fortunés.

La Tarification Élite IA Clarington comprend maintenant l'échange automatique à la série Élite avec réduction pour les épargnants admissibles, le regroupement des comptes du ménage pour les portefeuilles gérés IA Clarington, à partir de 100 000 $, ainsi que deux nouveaux seuils de rabais. À 2,5 M$ dans un seul compte, les épargnants recevront un rabais de 12,5 points de base (0,125 %) dès le premier dollar investi, puis 15 M$ le rabais est de 15 points de base (0,15 %).Rappelons que la Tarification Élite IA Clarington a pour objectif de réduire les frais des épargnants admissibles par le biais de réductions au niveau du fonds, de rabais au niveau du compte et du regroupement des comptes du ménage.Ainsi, à 100 000 $ dans un seul fonds au sein d'un seul compte, les épargnants sont admissibles à la série Élite, qui offre des RFG moins élevés que ceux de la série de détail ordinaire.À 250 000 $ dans un seul compte, les épargnants sont admissibles à des rabais progressifs appliqués dès le premier dollar investi et pas seulement le montant au-dessus de chaque seuil.Finalement, les épargnants peuvent étendre les avantages aux membres de leur famille vivant à la même adresse et aux comptes de société. Le regroupement des comptes du ménage commence à 250 000 $ pour les fonds communs de placement d'iA Clarington et à 100 000 $ pour les Portefeuilles gérés IA Clarington.