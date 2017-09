13.09.2017 - 09:57 - Finance et Investissement

Gestion de Placements TD a lancé mardi un fonds d'actions américaines et un fonds de petites sociétés nord-américaines.

Le Fonds américain de croissance de dividendes TD est constitué sur la base du mandat du gestionnaire de portefeuille David Sykes, qui consiste à investir dans des sociétés prospères versant des dividendes. Il vient offrir aux investisseurs une exposition aux sociétés américaines de premier plan.« Le nouveau Fonds américain de croissance de dividendes TD vise à dégager un revenu et une croissance du capital. Il est composé de sociétés figurant parmi les plus rentables et renommées des États-Unis, explique David Sykes, directeur général, Gestion de Placements TD. Les actions du fonds sont soumises à une sélection hautement attentive, centrée sur des sociétés qui présentent un avantage concurrentiel durable et des flux de trésorerie disponibles croissants. En outre, les dividendes réinvestis peuvent servir de protection en période de volatilité des marchés. Toutes ces caractéristiques sont susceptibles de faciliter la gestion de la volatilité et de favoriser un rendement maximal. »Le Fonds de petites sociétés nord-américaines TD offre aux investisseurs qui recherchent une exposition aux actions nord-américaines avec un potentiel de croissance stable, l'accès à de petites et moyennes sociétés appelées à produire des rendements supérieurs à long terme.Géré par Jean Masson, le fonds emploie une stratégie quantitative élaborée par celui-ci et son équipe. Le fonds investit dans des sociétés canadiennes et américaines à petite capitalisation qui présentent des antécédents de croissance stable, des niveaux d'endettement viables et des perspectives de rendements supérieurs à ceux du marché.« Le Fonds de petites sociétés nord-américaines TD privilégie les actions à petite capitalisation du Canada et des États-Unis affichant un historique de croissance soutenue ainsi que les sociétés qui utilisent efficacement leur capital, explique Jean Masson, Gestion de Placements TD. Mettant l'accent sur les rendements ajustés au risque, ce fonds permet aux investisseurs d'accroître la diversification de leur portefeuille tout en visant un rendement maximal. »En plus du lancement des nouveaux fonds, Gestion de Placements TD a annoncé que le Fonds du marché monétaire américain TD offrira la Série Privée et la Série F.