05.05.2017 - 08:44 - Finance et Investissement

olegdudko / 123RF Banque d'images

La Société de Placements Franklin Templeton lancera au Canada deux FNB activement gérés et de deux FNB à bêta stratégique ce printemps.

« De nombreux investisseurs canadiens ont adopté les FNB en raison de leur négociation intrajournalière, de leur liquidité, de leur efficience fiscale et de leur transparence. À l'avenir, nous croyons que les FNB continueront à exploiter ces atouts de base tout en innovant au-delà du cadre de l'investissement passif », a affirmé Duane Green, président et chef de la direction de la Société de Placements Franklin Templeton au CanadaDans la foulée, Franklin Templeton rendra également disponible sa plateforme de FNB Franklin LibertyShares au Canada. Accessible jusqu'ici seulement aux États-Unis, cette plateforme a atteint une valeur de 623 M$US. « Le Canada devient le deuxième pays à offrir les FNB conçus par Franklin, ce qui témoigne de notre engagement mondial à l'égard de ce véhicule de placement », a ajouté Duane Green.Les deux premiers FNB activement gérés de la société, soit le FNB d'actions canadiennes à risque géré Franklin Liberty et le FNB d'obligations de qualité de sociétés canadiennes Franklin Liberty, devraient être inscrits à la cote de la Bourse de Toronto le 30 mai 2017.« Nous avons intégré de solides recherches du point de vue de la gestion active de placements aux aspects avantageux de la structure d'un FNB afin de proposer aux Canadiens des titres de portefeuille de base et complémentaires qui répondent à leurs besoins », a indiqué Patrick O'Connor, chef mondial des FNB de la Société de Placements Franklin Templeton.Les gestionnaires de portefeuille de ces FNB activement gérés sont en mesure de réagir librement aux événements du marché et d'évoluer au-delà des limites des indices de référence classiques, de composer avec différentes conditions du marché pouvant présenter une forte variation des évaluations, des fondamentaux et des prix, ainsi que d'investir dans des actions et des titres à revenu fixe susceptibles de surpasser le marché, y compris ceux qui ne sont pas compris dans leurs indices de référence respectifs.Dans le cas des deux FNB de type bêta stratégique, soit le FNB d'actions américaines Franklin LibertyQT et le FNB d'actions internationales Franklin LibertyQT, ils devraient être inscrits à la cote du TSX le 5 juin 2017.La conception des FNB Franklin LibertyQT de type bêta stratégique se veut unique, puisque leurs indices prennent appui sur une analyse à la fois fondamentale et quantitative. Chaque FNB LibertyQT cherche à reproduire le rendement d'un indice systématique fondé sur des règles, qui pondère l'indice sous-jacent selon quatre facteurs personnalisés : la qualité (50 %), la valeur (30 %), le momentum (10 %) et la volatilité faible (10 %).Les indices Franklin LibertyQT surpondèrent les deux principaux indicateurs du rendement à long terme, soit la qualité et la valeur. En privilégiant la qualité, chaque indice cherche à dénicher des titres présentant un potentiel de rendement à long terme. En outre, les indices tiennent compte de deux facteurs techniques, à savoir le momentum, utile pour déceler les tendances en matière d'investissement, et la volatilité faible, pouvant procurer une certaine protection en cas de repli du marché.« Les FNB Franklin LibertyQT de type bêta stratégique tentent de reproduire le rendement d'indices qui appliquent des facteurs de pondération personnalisés afin de minimiser la volatilité et de générer de meilleurs rendements ajustés en fonction du risque que leurs indices correspondants pondérés en fonction de la capitalisation boursière », a ajouté Patrick O'Connor.