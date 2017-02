07.02.2017 - 09:01 - Finance et Investissement

Horizons ETFs Management et AlphaPro Management, une société membre de son groupe, ont réduit de 0,35 % à 0,29 % les frais de gestion appliqués aux parts de catégorie E du FNB Horizons Actif obligations municipales canadiennes (HMP).

Ce produit est le seul FNB inscrit à la Bourse de Toronto qui procure une exposition diversifiée au marché des obligations municipales canadiennes. Son objectif de placement est d'assurer aux porteurs de parts un rendement élevé en revenu en investissant principalement dans un portefeuille d'obligations municipales canadiennes libellées en dollars canadiens. Il s'agit d'un FNB à gestion active pour lequel Fiera Capital agit à titre de sous-conseiller.Les frais sur les parts de catégorie conseiller de HMP ont également été réduits, passant de 0,85 % à 0,79 %.« Depuis sa création en été 2015, HMP fait partie de nos FNB qui connaissent la plus forte croissance; il dispose actuellement d'actifs de plus de 100 millions $. Ce FNB procure une exposition abordable et diversifiée à une catégorie unique d'obligations, qui présente habituellement un profil de risque similaire à celui des obligations du gouvernement, mais il offre des rendements nettement plus élevés », explique Steven Hawkins, président et coprésident-directeur général de Horizons ETFs.