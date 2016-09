19.09.2016 - 10:21 - Pierre Théroux

Placements Vanguard a complété la transition du Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF, inscrit à la Bourse de Toronto, vers un nouvel indice cible qui compte environ 3 561 titres de 22 pays.

Le nouvel indice, le FTSE Emerging Markets All Cap China A, est entré en vigueur ce matin dès l'ouverture des marchés. On y retrouve notamment les actions de 1 800 nouvelles sociétés à petite capitalisation et de 1 500 nouvelles actions chinoises de catégorie A.

Placements Vanguard estime que l'accès à ce marché clé pourra éventuellement « offrir d'importants avantages à long terme aux investisseurs ». Le nouvel indice compte une exposition de 5 % aux actions chinoises de catégorie A. Ces actions sont émises par des sociétés de la Chine continentale, qui se négocient sur les bourses de Shanghai et de Shenzhen, et qui ne sont offertes que par l'intermédiaire de programmes réglementés aux investisseurs étrangers.

L'indice est pondéré selon la capitalisation boursière qui représente le rendement des sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation des marchés émergents. La pondération des actions de petite capitalisation au sein de l'indice, qui s'établit à 11 %, permet au fonds d'être exposé à l'ensemble des capitalisations boursières et offre ainsi une diversification accrue, selon Vanguard qui suivait l'indice de transition depuis près d'un an. Le FNB généralisé de marchés émergents « offre aux investisseurs canadiens une exposition aux titres chinois de catégorie A et aux titres de toutes capitalisations boursières », a souligné Placements Vanguard.

La Chine est l'une des grandes économies émergentes et le deuxième marché boursier en importance du monde en termes de capitalisation boursière. Deuxième PIB du monde, avec un taux de croissance de 6,3 %, la Chine représente 16 % du PIB mondial.