15.05.2017 - 09:31 - Finance et Investissement

Corporation Fiera Capital a confirmé la fermeture du Fonds de fiducie de placement immobilier nord-américain.

Le gestionnaire, en raison de la taille actuelle du Fonds, de ses dépenses connexes et de la date de rachat annuel à venir, a établi qu'il est dans l'intérêt des porteurs de parts de dissoudre le Fonds avant la date de rachat annuel.Le Fonds n'a pas de date de dissolution déterminée, mais le gestionnaire peut le dissoudre sans l'approbation des porteurs de parts s'il estime qu'il n'est plus judicieux sur le plan économique d'en maintenir l'existence ou qu'il serait dans l'intérêt du Fonds de le dissoudre. Fiera Capital prévoit en conséquence fermer le Fonds aux environs du 29 mai 2017.Après le règlement ou la constitution d'une provision au titre du règlement de l'ensemble des dettes du Fonds, l'actif net du Fonds sera distribué proportionnellement aux porteurs de parts du Fonds, et le Fonds sera dissous.Il est prévu que les parts du Fonds seront radiées de la cote de la TSX vers le 23 mai 2017. Comme la date de dissolution tombe avant la date de rachat annuel, il n'y aura pas de rachat annuel pour le Fonds en 2017 puisque toutes les parts seront rachetées à la date de dissolution.