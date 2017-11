Fidelity lance une catégorie investissant dans l'innovation

01.11.2017 - 09:49 - Finance et Investissement

Fidelity Investments Canada lance la Catégorie Fidelity Innovations mondiales à l'intention des investisseurs canadiens.



Gérée par le gestionnaire de portefeuille Mark Schmehl, cette stratégie d'actions souple vise à investir dans des sociétés novatrices et audacieuses n'importe où dans le monde et parmi toutes les capitalisations boursières. La Catégorie Fidelity Innnovations mondiales est aussi offerte en version devises neutres.



« Nous vivons à une époque de changements fulgurants. Des innovations de grande envergure, telles que l'intelligence artificielle, les chaînes de blocs et les percées en génomique transforment l'économie mondiale et modifient fondamentalement le paysage financier, a déclaré Rob Strickland, président de Fidelity Investments Canada.



Mark Schmehl est entré au service de Fidelity en 1999 et gère actuellement le Fonds Fidelity Expansion Canada et le Fonds Fidelity Situations spéciales.



« Compte tenu de son expérience d'investissement dans des sociétés novatrices, je crois que M. Schmehl est bien placé pour tirer parti de ces tendances et aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. »