21.07.2017 - 08:31 - Finance et Investissement

apinan / 123RF Banque d'images

L’engouement pour les fonds négociés en Bourse (FNB) ne se dément pas. À preuve : la Bourse de Toronto compte maintenant 500 FNB inscrits à sa cote.

Le nombre de FNB inscrits a ainsi doublé au cours des cinq dernières années, portant leur capitalisation boursière totale à quelque 130 G$. « Le secteur croît et continue de se transformer à un rythme sans précédent », constate Ungad Chadda, président, Formation de capital, Marchés boursiers au Groupe TMX, en soulignant que la Bourse de Toronto a accueilli le premier FNB au monde en 1990.

Déjà 56 FNB ont été inscrits au cours des six premiers mois de l'année alors que cinq nouveaux fournisseurs ont aussi fait leur entrée. Le Mouvement Desjardins, Manuvie, Placements AGF, Placements Franklin et Excel Funds Management font désormais partie des 23 fournisseurs de FNB à la Bourse de Toronto, dont les géants iShares, BMO Gestion mondiale d'actif et Vanguard Canada qui accaparent près de 85 % de l'actif sous gestion de l'industrie canadienne des FNB.

Les investisseurs qui ont des FNB se trouvent principalement en Ontario (48 %) ou dans l'Ouest canadien (33 %) et sont moins nombreux au Québec (15 %), indiquait un sondage réalisé le printemps dernier par la firme ontarienne Credo Consulting en collaboration avec Finance et Investissement.

L'attrait des FNB se fait particulièrement sentir auprès des milléniaux qui ont recours à ce type de placement davantage que tout autre groupe d'âge, note pour sa part l'agence Bloomberg, selon les données récentes de TD Ameritrade Holding Corp.



Cette habitude a même augmenté de 60 % au cours des trois dernières années, alors que les milléniaux ont un penchant pour les produits à plus faibles coûts.