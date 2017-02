L'art de simplifier la vie des gens

01.02.2017 - Richard Cloutier

Planificateur financier et gestionnaire de portefeuille, Francis Sabourin, qui est directeur, gestion de patrimoine chez Richardson GMP à Montréal, a vu son actif, réparti entre 75 familles et entreprises à valeur nette élevée, passer de 45 M$ en 2006 à plus de 125 M$ en 2016.



Sa plus grande fierté consiste à avoir «bâti un historique de rendement en gestion de portefeuille discrétionnaire très performant, bien que la préservation du capital soit le facteur le plus déterminant à considérer dans le rendement des placements».