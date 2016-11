L'activisme actionnarial sous la loupe

15.11.2016 - Claude Dostie Jr

L'activisme actionnarial semble plus en vogue que jamais, et plus que jamais, les experts débattent de ses effets.



Bon an, mal an, plus de 200 campagnes dites activistes sont mises en branle, aux États-Unis seulement, par des investisseurs. Il s'agit souvent de fonds spéculatifs désireux d'influer sur les décisions du conseil d'administration d'une entreprise.