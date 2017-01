15.01.2017 - Frédéric Roy

La rémunération des conseillers de l'industrie des valeurs mobilières est sous la loupe des organismes de réglementation canadiens.



Le mois dernier, à la fois l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM) et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié des rapports sur les pratiques de rémunération des représentants.





Ce dernier groupe de régulateurs provinciaux a publié les résultats d'un sondage fait en 2014, réalisé à l'époque auprès de six courtiers de l'ACCFM, huit de l'OCRCVM ainsi que dix gestionnaires de portefeuille.

L'avis des ACVM 33-318, «Analyse des pratiques de rémunération des représentants», définit 27 pratiques de rémunération, dont 17 sont critiquées, certaines engendrant un conflit d'intérêts potentiel ou réel. Les ACVM y présentent aussi leur point de vue sur les conflits d'intérêts qu'elles jugent importants.

Selon les ACVM, la publication de ces résultats pourrait permettre aux sociétés de gérer les conflits plus adéquatement.

«Les sociétés pourraient également avoir en place des contrôles adéquats pour atténuer les risques que des conflits d'intérêts importants découlent des mécanismes de rémunération et des mesures incitatives qu'elles utilisent», écrivent-elles dans leur avis.

Parmi les pratiques qui ressortent, la rémunération fortement axée sur le volume de ventes et le chiffre d'affaires généré inciterait les représentants à se concentrer sur ce qui est le plus facile à vendre pour atteindre les cibles, au détriment de ce qui convient au client, d'après les ACVM.

«Ce type de mécanisme de rémunération est souvent associé à des comportements inadéquats des représentants», lit-on dans l'avis.

Selon les régulateurs, cette rémunération peut mener, par exemple, «à la multiplication des opérations, à la vente de produits ne convenant pas aux clients, ou à la vente à ces derniers d'un volume inapproprié de produits qui leur conviennent».

Ils dénoncent les sociétés qui mettent l'accent «sur la génération d'un chiffre d'affaires pour la société et le représentant, plutôt que sur la création de valeurs pour le client».

Michel Mailloux, planificateur financier et président de Deontologie.ca, ne considère pas que ce genre de rémunération mette à mal les intérêts des investisseurs.

«Nous pouvons marcher et mâcher de la gomme en même temps, comme nous pouvons fixer des objectifs globaux sans mettre à mal les intérêts du client», dit-il.

Il croit que les systèmes d'incitation ne constituent pas une problématique. Cependant, les gestionnaires de ces conseillers ont la responsabilité de faire le suivi et de donner l'encadrement nécessaire.

De son côté, Dan Hallett, vice-président et associé chez HighView Financial Group, reconnaît le potentiel de conflit d'intérêts qu'un tel système peut provoquer, mais soutient que la réussite d'un courtier et son habileté à rémunérer ses employés sont étroitement liés à sa capacité à générer des revenus.

Mauvaises primes discrétionnaires

Les ACVM trouvent que l'absence de critères fixes justifiant une partie ou la totalité des primes versées aux représentants engendre son lot de conflits.

Selon elles, «le grand manque de transparence de certains critères utilisés pour attribuer des primes discrétionnaires risque d'encourager des pratiques qui mettent le représentant en grave situation de conflit d'intérêts».

D'après les résultats du sondage, certains représentants obtiennent des primes sur des critères complètement aléatoires, changeants d'une année à l'autre et qui sont à la discrétion des gestionnaires.

«Si j'étais un employé d'une firme [ayant des critères aléatoires], je trouverais que cette pratique n'a pas d'allure, soutient Michel Mailloux. Comment le conseiller peut-il connaître la valeur de son boni ?»

«Même si le manque de transparence, de documentation ou de processus concernant les primes est une mauvaise pratique commerciale, estime Dan Hallett, je ne vois pas comment cela crée des conflits par rapport aux clients».

À son avis, ce que les ACVM tentent de démontrer en identifiant cette pratique comme potentiellement problématique n'est pas clair.

«Généralement, les primes et les bonus devraient être basés sur des critères largement quantitatifs», dit-il.

Produits maison sur la sellette

Les ACVM sont catégoriques concernant les incitatifs pécuniaires ou non pour prioriser les produits exclusifs, ou produits maison.

«Ces pratiques créent de graves conflits d'intérêts. En effet, elles incitent tant les représentants que la société à prioriser les produits exclusifs pour optimiser les profits de celle-ci, si bien que les clients pourraient obtenir des conseils inadéquats et des résultats inférieurs», insistent-elles.

Pour Dan Hallett, cette pratique ne date pas d'hier. «Quand Assante a rempli les documents de son premier appel public à l'épargne dans les années 1990, ceux-ci indiquaient que sa marge de profit d'exploitation pourrait être de 9 à 16 fois supérieure en augmentant les actifs pour ses produits maison par rapport aux produits offerts par des tiers, dit-il. Ça en dit long sur les conflits d'intérêts potentiels».

Michel Mailloux croit que si deux produits sont similaires en tout point, les conseillers pourraient logiquement favoriser les produits de leur firme : «Du moment qu'ils sont neutres».

Gare aux barèmes non neutres