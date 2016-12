Scotia : des ressources pour appuyer le virage numérique

15.12.2016 - 09:02 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - La Banque Scotia nomme cinq chefs des services bancaires numériques dans des marchés clés pour accélérer son virage numérique.

C'est au Canada, au Mexique, au Pérou, au Chili et en Colombie qu'exerceront les chefs des services.



Jeff Marshall dirigera la stratégie numérique canadienne après un passage comme vice-président, canaux numériques et vice-président, marketing à la banque.



L'ancien directeur à l'expérience client de Scotiabank, Daniel Kennedy, aura la responsabilité du marché chilien et Fuencis Gomez, celui du Mexique.



En Colombie, Marcelino Herrera Vegas devient vice-président des services bancaires numériques et Luis Torres obtient un poste équivalent pour le marché péruvien.



L'ensemble des chefs relèvera de Shawn Rose, vice-président à la direction, Services bancaires numériques.



De plus, la banque a annoncé la création d'une usine numérique dans chacun des pays. Ces usines agiront comme plateforme de création et d'incubation pour les nouvelles idées numériques.