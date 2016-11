09.11.2016 - 08:25 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - Monique Maynard a été promue présidente, Affaires du Québec, de Great-West et ses filiales London Life et Canada-Vie. Elle assumera aussi le poste d'actuaire en chef pour le compte de Great-West au Canada à partir du milieu de 2017, après le départ à la retraite de l'actuelle actuaire en chef, Canada.

Monique Maynard sera responsable des interactions avec l'ACCAP-Québec en plus de représenter les intérêts des compagnies auprès de cette association. Elle agira aussi comme défenseur de l'industrie auprès de responsables des politiques et d'organismes de régulation du Québec relativement à des dossiers d'importance touchant l'industrie des assurances et des services financiers.

La nouvelle présidente « fournira une orientation stratégique à propos de toutes les questions et initiatives qui touchent nos clients au Québec », indique Stefan Kristjanson, président et chef de l'exploitation, Canada, précisant qu'elle représentera aussi ces diverses compagnies dans la collectivité, dans l'industrie et auprès du gouvernement.

Monique Maynard, qui est Fellow de l'Institut canadien des actuaires et Fellow de la Society of Actuaries, oeuvre depuis une trentaine d'années à la Great-West. Elle a occupé des postes de haute direction visant entre autres le développement des produits et des affaires, l'établissement des taux, les demandes de règlement, la tarification ou encore le service à la clientèle pour les secteurs d'activité de l'assurance individuelle de la Great-West, de la London Life et de la Canada-Vie.