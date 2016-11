09.11.2016 - 09:05 - Finance et Investissement

La Great-West et ses filiales, Canada-Vie et London Life restructure ses activités autour de deux unités d’exploitation, l'une se concentrant sur les clients individuels et l'autre sur les clients collectifs.

« Les changements que nous annonçons aujourd'hui tirent profit de nos forces de base et nous positionneront de manière à continuer à répondre aux besoins en évolution à la fois des conseillers et des clients », a indiqué Stefan Kristjanson, président et chef de l'exploitation, Canada, dans le communiqué annonçant les changements.Dans la foulée, il a annoncé trois nominations.Jeff Macoun devient vice-président exécutif pour les clients collectifs. Il aura ainsi la responsabilité de diriger la nouvelle unité d'exploitation pour cette clientèle. C'est Gerry Hassett qui assumera la direction de l'unité des clients individuels.L'assureur vie créé également une fonction marketing client stratégique « dans le but de fournir une expérience client plus globale ».C'est Stéphane Dubreuil qui obtient le mandat de faire croitre leur ressource avec des moyens numériques et des données.Il s'est joint à l'organisation en 2015 à titre de vice-président principal, développement des marchés et stratégie.