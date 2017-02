07.02.2017 - 19:03 - Finance et Investissement

Top 25 - Denis Berthiaume, premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation du Mouvement Desjardins, a été nommé « Personnalité financière de l'année 2016 » par Finance et Investissement.

« Denis Berthiaume a fait un travail remarquable au sein du Mouvement Desjardins et de Desjardins Sécurité financière. C'est un gestionnaire hors pair. Il a continué à fournir des résultats exceptionnels tout au long des différentes étapes de l'évolution de Desjardins », a reconnu le jury du Top 25.De 2011 à 2015, les excédents avant ristournes aux membres de la division d'assurances de personnes et de gestion du patrimoine sont passés de 280 à 503 millions de dollars (M$), soit une progression annuelle moyenne de 16 %. De plus, les profits de l'assureur Desjardins Sécurité financière (DSF) ont crû de 63 % en cinq ans pour atteindre des résultats record de 448,4 M$ en 2015.Denis Berthiaume a reçu son prix lors de la soirée de la Personnalité financière de l'année 2016, qui s'est tenue le 7 février 2017 au Windsor, à Montréal.Le Top 25 est divisé en cinq catégories, chacune présentant quatre lauréats et un gagnant. La Personnalité financière de l'année est choisie parmi les cinq gagnants des catégories. Les catégories sont Assureurs, Institutions financières à portée nationale, Courtiers de plein exercice, Cabinets multidisciplinaires et Sociétés de gestion indépendante.Ainsi, Denis Berthiaume, vice-président exécutif et chef de l'exploitation du Mouvement Desjardins, remporte la catégorie Assureurs. Martin Thibodeau, président, Direction du Québec, de la Banque Royale du Canada, est vainqueur dans la catégorie Institutions financières à portée nationale.Pour sa part, Richard Legault, président d'Industrielle Alliance Valeurs mobilières, remporte la catégorie des courtiers de plein exercice, alors que la catégorie cabinets multidisciplinaires, revient à Robert Frances, président Groupe financier PEAK. Finalement, Louis Allard, président et gestionnaire de portefeuille, Allard, Allard et Associés, arrive en tête de la catégorie Sociétés de gestion indépendante.Finance et Investissement a également souligné l'excellent travail et l'engagement de deux conseillers de l'industrie financière du Québec.Francis Sabourin, conseiller en placement et directeur gestion de patrimoine chez Richardson GMP, reçoit le prix du Conseiller émérite pour l'année 2016. Le jury a souligné la bonne tenue des cinq portefeuilles qu'il a créés sur sa plateforme de gestion discrétionnaire. Francis Sabourin célébrera le 5 octobre prochain ses 25 ans de pratique.Gilles Garon, planificateur financier et directeur du Cabinet Services financiers Garon & Associés, du réseau SLF Partenaire de Desjardins Sécurité financière, remporte quant à lui le titre de Conseiller le plus engagé dans sa communauté 2016. Membre à vie de l'Institut québécois de planification financière (IQPF), Gilles Garon est aussi maire de Témiscouata-sur-le-Lac, une municipalité de 5 000 citoyens.