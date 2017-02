06.02.2017 - 09:18 - Pierre Théroux

Les régimes de retraite à prestations déterminées canadiens commencent l'année sur le bon pied.

Le rendement élevé des obligations gouvernementales et la bonne tenue des marchés boursiers ont en effet contribué à la bonne santé financière des caisses de retraite, indique l'indice de la firme Aon qui montrait un ratio de solvabilité de 96,4 % au 1er février 2017, comparativement à 94,9 % au premier jour de l'année.

Le ratio de solvabilité, qui mesure l'actif d'un régime par rapport à son passif, a même progressé de plus de 10 points de pourcentage au cours des trois derniers mois, alors qu'il affichait un taux de 86,1 % le 1er novembre 2016.

Autre bonne nouvelle : 38,2 % des régimes étaient plus qu'entièrement provisionnés, au lieu des 35,2 % du 1er janvier 2017. Ce ratio de capitalisation a plus que doublé depuis le 1er novembre lorsqu'il atteignait seulement 17,2 %.

Les actions canadiennes (1,0 %) et celles des marchés émergents (2,5 %) ont affiché des rendements positifs au cours du dernier mois, montre l'indice Aon, tandis que les actions américaines (-0,9 %) et celles des marchés mondiaux (-0,4 %) ont fait moins bonne figure. Les rendements mondiaux de l'immobilier (-2,2 %) et de l'infrastructure (-1,0 %) ont également diminué en janvier.