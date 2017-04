24.04.2017 - 08:28 - LesAffaires.com

Le président américain devrait enfin dévoiler son plan de refonte fiscale qu'il avait promis sensationnel deux mois auparavant.

L'agence Bloomberg rapportait vendredi que le président des États-Unis devrait enfin dévoiler son plan de refonte fiscal.Cette réforme concernant tant l'imposition des personnes physiques que des entreprises, Donald Trump l'avait annoncée phénoménale et la promettait au début du mois de février pour dans deux ou trois semaines plus tard.Alors que l'échéance symbolique des 100 premiers jours de la présidence républicaine approche, l'entourage de la Maison Blanche précise le calendrier même si au Sénat on dit n'avoir pas encore pus jugé des derniers détails.Le 45e président américain a signé aujourd'hui un décret visant à simplifier les nouvelles règlementations introduites dans le code des impôts en 2016. «Sous la précédente administration, le code fiscal est devenu un fardeau onéreux pour l'économie et les contribuables», a affirmé Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor.Il a estimé que l'application du code coûtait 234,4 milliards de dollars (G$) chaque année en frais annexes à l'économie américaine.Plus globalement sur la réforme fiscale, un des principaux objectifs économiques de l'administration Trump, le secrétaire au Trésor a redit qu'il allait présenter «bientôt» une «refonte eambitieuse des impôts».Toutefois, la Commission des finances du Sénat américain n'a toujours pas pu juger des détails définitifs, relaie Bloomberg, en ce compris les enjeux fiscaux liés à l'abrogation de l'assurance-santé.