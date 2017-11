La Fed laisse son taux directeur inchangé mais évoque d'éventuelles hausses

01.11.2017 - 15:16 - La Presse Canadienne

Partager cet article

La Réserve fédérale des États-Unis a laissé son taux d'intérêt directeur inchangé, mercredi, tout en suggérant qu'elle pourrait se préparer à le hausser de nouveau lorsque l'économie aura surmonté l'impact du passage récent d'ouragans au pays.



Le taux de référence de la banque centrale reste ainsi entre 1,00 et 1,25 %. Les observateurs s'attendent à ce que ce taux soit haussé en décembre.

Dans sa déclaration de mercredi, la Fed a noté que l'économie avait progressé « à une solide cadence malgré les dérangements attribuables aux ouragans ».



La Fed a répété que l'inflation recommencerait à grimper vers sa cible de 2,0 % et qu'elle allait toujours de l'avant avec son programme pour réduire son portefeuille obligataire.



Le président américain Donald Trump a indiqué qu'il dévoilerait jeudi l'identité de son candidat au poste de président de la banque centrale américaine. Plusieurs observateurs croient savoir que le président a arrêté son choix sur Jerome Powell, un actuel membre du conseil de la Fed.



(The Associated Press)