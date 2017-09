La Fed commencera à réduire son portefeuille d'obligations

20.09.2017 - 15:08 - La Presse Canadienne

La Réserve fédérale des États-Unis a annoncé mercredi qu'elle commencerait à réduire la taille de l'énorme portefeuille d'obligations qu'elle a acquis après la crise financière de 2008 pour tenter de soutenir l'économie. Cette décision s'explique par le raffermissement de l'économie américaine et pourrait faire grimper les taux d'intérêt des hypothèques et d'autres prêts avec le temps.



La banque centrale américaine laissera une petite portion de son portefeuille de 4500 milliards de dollars américains (G$US) arriver à maturité sans la remplacer. Elle commencera en octobre par des réductions de 10 G$US par mois, un montant qui grimpera graduellement au cours de la prochaine année jusqu'à 50 G$US par mois.



La Fed a laissé son taux d'intérêt directeur inchangé, tout en évoquant la possibilité qu'elle l'augmente une fois de plus d'ici la fin de l'année si l'inflation, qui se montre particulièrement faible, devait rebondir. Dans la mise à jour des prévisions économiques des responsables de la banque centrale, ces derniers disent s'attendre à trois hausses supplémentaires pour le taux directeur en 2018.



