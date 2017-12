Fed : une troisième hausse des taux d'intérêt cette année

13.12.2017 - 15:28 - La Presse Canadienne

Partager cet article

La Réserve fédérale des États-Unis a haussé mercredi son taux d'intérêt directeur pour la troisième fois cette année, signalant sa confiance envers l'économie américaine, qui affiche une bonne santé huit ans et demi après la fin de la Grande Récession.



La banque centrale a augmenté son taux d'intérêt à court terme d'un quart de point de pourcentage, pour le situer dans la fourchette entre 1,25 % et 1,50 %. Elle continue en outre de réduire la taille de son portefeuille obligataire. Ensemble, ces deux mesures pourraient entraîner, avec le temps, une hausse des coûts d'emprunt pour les consommateurs et les entreprises, ainsi que de meilleurs rendements pour les épargnants.



La Fed dit s'attendre à ce que le marché du travail et l'économie se raffermissent encore davantage. En conséquence, elle mise sur trois hausses des taux additionnelles pour 2018, sous la direction de Jerome Powell, qui succédera à Janet Yellen en tant que président de la banque centrale à compter du mois de février.



(The Associated Press)