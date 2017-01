18.01.2017 - 09:47 - Finance et Investissement

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) majorera ses primes d’assurance prêt hypothécaire le 17 mars prochain pour les nouvelles demandes.

L'assureur hypothécaire canadien assure que l'augmentation représentera environ 5 $ de plus par mois sur les mensualités hypothécaires.« Nous ne nous attendons pas à ce que la majoration des primes ait une incidence considérable sur la capacité des Canadiens à acheter une habitation », a indiqué Steven Mennill, premier vice-président, assurance à la SCHL, dans le communiqué détaillant la majoration.Par exemple, pour un prêt hypothécaire de 250 000 $, sur une période d'amortissement de 25 ans, ayant une mise de fonds entre 5 % et 9,99 %, l'augmentation des mensualités hypothécaires sera de 4,70 $.L'augmentation des primes d'assurance permettra à la SCHL de détenir un capital plus important afin de se protéger contre des pertes éventuelles.En septembre, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) avait publié la ligne directrice sur les normes de fonds propres et demandé aux institutions de prêt de détenir un ratio de fonds propres minimal afin de parer à toutes éventualités.La nouvelle norme stipule que la SCHL doit instaurer progressivement une réserve de fonds propres qui représentera à terme, en 2019, 2,5 % des actifs pondérés en fonction des risques.