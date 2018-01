15.01.2018 - Dany Provost*

dzmitrock / 123rf

Revenons maintenant en arrière de quelques jours... Le 13 décembre dernier, le gouvernement fédéral précisait certaines notions relatives à l'élargissement de l'application de l'impôt sur le revenu fractionné (IRF), ou kiddie tax, en anglais. Voyons ensemble ces précisions.





Tout d'abord, rappelons que cet impôt spécial, que l'on retrouve à l'article 120.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) est égal au taux d'imposition maximal. Il frappe les contribuables ayant gagné du revenu d'entreprise ou de location généré par une personne ou une entité liée.

Le 18 juillet dernier, lors de l'annonce de son intention de revoir la fiscalité des PME, le ministère fédéral des Finances avait indiqué qu'un critère de raisonnabilité devrait s'appliquer pour qu'un contribuable puisse recevoir des sommes provenant, notamment, de l'exploitation d'une entreprise. Afin de clarifier le tout, des éléments, venant d'être précisés, viendront modifier l'article 120.4 LIR. Examinons-les pour constater comment certaines situations pourraient être plus claires.

Les mots-clés : «montant exclu»

Le principe est simple : lorsqu'une somme fait l'objet d'un fractionnement de revenus, elle sera frappée par l'IRF dans la mesure où elle n'est pas un «montant exclu». Les sommes ainsi «non exclues» seront appelées «revenu fractionné».

Pour ce qui est du fractionnement de revenus, il s'agit d'une entente visant à réduire le revenu d'un particulier ayant un taux d'imposition élevé, maintenant appelé «particulier source», au profit d'un autre particulier lié ayant un taux d'imposition inférieur, appelé «particulier déterminé».

À noter que les nouvelles règles ont trait à du revenu de dividendes et d'intérêt ou du gain en capital. La raisonnabilité du salaire est traitée à l'article 67 LIR qui interdit une déduction non raisonnable.

Reste à savoir comment un montant peut être «exclu»...

Entreprise exclue

Si une entreprise est considérée comme «exclue» des revenus d'un particulier, le montant total reçu de cette entreprise ne sera pas frappé par l'IRF. On veut reconnaître, ici, la contribution d'une personne sous forme de main-d'oeuvre.

Pour réussir à obtenir un revenu d'une «entreprise exclue», une personne doit avoir 18 ans ou plus à la fin de l'année et doit avoir participé «activement de façon régulière, continue et importante» aux activités de l'entreprise :

Soit au cours de l'année où le revenu est reçu ;

Soit au cours de cinq années dans le passé. Ces cinq années n'ont pas besoin d'être consécutives.

La durée, ici, est donc claire. Ce qui l'est moins, c'est le degré de participation. On clarifie l'une des situations possibles en indiquant que si une personne a travaillé pendant au moins 20 heures par semaine, en moyenne, pendant les activités de l'entreprise - même saisonnières -, le critère est respecté.

Sinon, on doit analyser les faits afin de savoir si la participation est suffisante. On dit que «plus un particulier est impliqué dans la gestion et/ou dans les activités courantes de l'entreprise, plus il est probable qu'il sera considéré comme participant dans l'entreprise de façon régulière, continue et importante».

Par exemple, si Jeannot, 23 ans, a travaillé pendant au moins 20 heures par semaine de l'âge de 16 ans à l'âge de 22 ans pour l'entreprise de son père, il est qualifié «à vie» pour recevoir des dividendes, des intérêts ou du gain en capital à la disposition de parts de cette entreprise sans faire l'objet de l'IRF.

Actions exclues

Une autre façon de ne pas être touché du tout par l'IRF est de recevoir des revenus - ou un gain en capital à la suite de la disposition - d'«actions exclues». Sauf en cas de décès, la détention de telles actions ne sera possible que pour les actionnaires âgés de 25 ans ou plus seulement à la fin d'une année.

Pour que des actions se qualifient comme exclues, les critères suivants devront être respectés :

Moins de 90 % du revenu d'entreprise de la société provient de la prestation de services ;

La société n'est pas une société professionnelle (comptable, dentiste, avocat, médecin, vétérinaire, chiropraticien) ;

Le particulier détient 10 % ou plus - en votes et en valeur - des actions du capital-actions de la société ;

Le revenu de la société n'est pas tiré, directement ou indirectement, d'une autre entreprise liée.

Pour le critère des 10 %, exceptionnellement en 2018, il pourra être respecté en fin d'année seulement (et non pas au moment du versement des revenus).

Par exemple, un conjoint détenant 20 % des actions votantes et participantes d'une société par actions pourra recevoir des dividendes sans limites et ne pas être assujetti à l'IRF, même s'il n'est pas impliqué dans l'entreprise si les autres critères sont respectés.

Rendement exonéré

Dans le cas des personnes de moins de 25 ans, si le rendement du capital investi de leur part n'est pas plus élevé que celui du taux prescrit (le plus élevé des quatre taux prescrits dans une année) en vertu du règlement 4301c) du Règlement de l'impôt sur le revenu, le montant de ce rendement sera un montant exclu.

Si le revenu est supérieur au rendement exonéré, l'excédent ne sera pas un montant exclu et fera partie du revenu fractionné.

Par exemple, si Julien, 22 ans, investit 10 000 $ provenant de dividendes versés dans le passé par les actions de la société majoritairement détenue par son père et que le taux prescrit est de 1 % par année, le rendement exonéré sera de 100 $.

Rendement raisonnable