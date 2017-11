01.11.2017 - 15:33 - Finance et Investissement

Le Comité sénatorial des banques et du commerce vient de lancer une étude concernant la cybersécurité et la cyberfraude.

Le but de l'exercice vise à « dresser un portrait complet de leurs répercussions sur la vie quotidienne des Canadiens. Dans quelle mesure sommes-nous préparés aux attaques et à leurs effets sur les activités bancaires, la protection des renseignements personnels et la collecte de données? Nous avons l'obligation de nous informer et de formuler des recommandations », a dit le Sénateur Joseph A. Day, vice-président du comité.Le comité étudiera plus spécifiquement la menace de cyberattaques contre les secteurs canadiens des finances et du commerce, le vol d'identité, les atteintes à la vie privée et d'autres activités frauduleuses qui ciblent les consommateurs et les petites entreprises du Canada, l'état d'avancement des technologies de cybersécurité, de même que les mesures et la réglementation relatives à la cybersécurité au Canada et à l'étranger.Les membres du Comité prévoient entendre divers témoins, incluant des représentants du gouvernement et d'associations sectorielles, des spécialistes et des entrepreneurs du milieu de la cybersécurité, des représentants de petites entreprises, de chambres de commerce et de groupes de réflexion, ainsi que des universitaires et des chercheurs.Au terme de l'exercice, un rapport assorti de recommandations à l'intention du gouvernement fédéral sera publié au plus tard le 30 juin 2018.