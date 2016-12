Ralentissement des ventes de fonds distincts

01.12.2016 - Jean-François Barbe

Au Canada, les ventes de fonds distincts traversent une période difficile. De janvier à mai 2016, les sorties nettes ont atteint 213 M$, principalement en raison des rachats de produits à garantie de revenu viager.



iA Groupe financier (auparavant Industrielle Alliance), Empire Vie et SSQ tirent leur épingle du jeu. Leurs entrées nettes sont de 169 M$, 60 M$ et 49 M$, respectivement, durant cette période. Ces entrées nettes représentent 1,4 %, 0,8 % et 2,9 %, respectivement, de leur actif sous gestion du début de l'année (voir le tableau).