20.04.2017 - 08:28 - Finance et Investissement

Les conseillers de Gestion de patrimoine TD sont maintenant mieux outillés pour cerner la personnalité financière de leurs clients.

L'institution financière vient en effet de mettre à leur disposition un modèle d'analyse, appelé « outil Découverte TD », qui permet aux conseillers de mieux comprendre le comportement des investisseurs en matière de finance ou de placement.« Nous avons tous des angles morts lorsqu'il est question de planification financière et de placement. À notre insu, ils peuvent entacher notre logique ou notre jugement », constate Stéphan Bourbonnais, premier vice-président et directeur régional Est du Canada pour Gestion de patrimoine TD.Le parcours exploratoire proposé par cet outil fait appel aux dernières études et analyses de la finance comportementale, cette nouvelle approche de la relation client-conseiller. La finance comportementale explore les raisons pour lesquelles les gens prennent parfois des décisions financières imprévisibles, irrationnelles ou partiales.Les conseillers ont ainsi accès à un modèle comportant cinq facteurs de personnalité, raffiné au fil des ans par des universitaires, qui mettent en évidence les traits de caractère pouvant prédire le comportement d'une personne. Selon TD, les conseillers pourront ainsi aider les clients à prendre de meilleures décisions financières qui, généralement, sont empreintes d'émotions et de préjugés.« En mettant davantage l'accent sur l'exploration, nos conseillers pourront mieux cerner et comprendre la personnalité financière du client. Et plus nous comprendrons le raisonnement qui motive ses décisions, meilleurs seront nos conseils pour lui permettre d'atteindre ses objectifs financiers », fait valoir Stéphan Bourbonnais.