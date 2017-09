Evolve fait son entrée dans le marché des FNB avec deux mandats spécialisés

22.09.2017 - 13:26 - Morningstar Canada

Evolve Funds Group Inc., le tout dernier protagoniste de l’industrie canadienne des FNB, se lance en offrant deux mandats très spécialisés. Avec le lancement mercredi du FNB indiciel mixité nord-américaine Evolve (HERS) et FNB indiciel cybersécurité Evolve (CYBR) à la Bourse de Toronto, Evolve ajoute une touche de spécialité à l’investissement indiciel.



HERS piste l'indice Solactive Equileap North American Gender Equality couvert en dollars canadiens. L'indice se compose d'actions de compagnies canadiennes et américaines qui ont fait preuve de leur engagement envers la diversité de genre.



Le point de repère de CYBR est l'indice Solactive Global Cyber Security couvert en dollars canadiens, dont les composantes sont des actions de compagnies qui interviennent dans la cybersécurité par le biais du développement de matériel et de logiciels informatique.



Les frais de gestion de chaque FNB sont de 0,40 %. De plus, Evolve facture des frais d'administration de 0,15 % qui couvrent la plupart des dépenses. Evolve est une société privée établie à Toronto dont le président et chef de la direction est Raj Lala. La compagnie a obtenu l'approbation de son Prospectus pour lancer sept autres FNB ayant pour la plupart des mandats non traditionnels.