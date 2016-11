Miser sur le marché des catastrophes

15.11.2016 - Claude Dostie Jr

Partager cet article

macrovector / 123RF Banque d'images

Le marché des titres assurantiels, composé en grande partie de cat bonds, ou obligations catastrophes, a pris depuis quelques années une ampleur jamais vue. Au Canada cependant, il reste encore sous-développé.



Les obligations catastrophes représentent un marché mondial de plus de 24 G$ US, selon Swiss Re, une firme internationale de réassurance. C'est à tout le moins le sommet atteint en 2014 et en 2015. Et ce record est en voie d'être battu en 2016.