Power Corporation augmente sa participation dans China Asset Management

31.08.2017 - 10:47 - Finance et Investissement

Power Corporation du Canada a complété l'acquisition d'une participation additionnelle de 3,9 % dans China Asset Management et détient désormais une participation directe de 13,9 % dans China AMC.



Pour sa part, la Corporation Financière Mackenzie (Placements Mackenzie), une filiale indirecte de Power Corporation a complété l'acquisition d'une participation de 13,9 % dans China AMC dans le cadre de deux transactions distinctes, soit l'une annoncée le 29 décembre 2016 et l'autre 5 janvier 2017.



Au final, Power Corporation et Placements Mackenzie détiennent une participation combinée de 27,8 % dans China AMC. Power Corporation avait acquise une participation de 10 % en 2011.



China AMC, constituée en 1998, est l'une des premières sociétés de gestion d'actifs à avoir reçu l'approbation de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de la Chine. Reconnue comme un chef de file du secteur de la gestion d'actifs chinois, son actif sous gestion est de 1,2 billion RMB¥ (232 G$ CA) au 31 décembre 2016. China AMC est une société affiliée à CITIC Group Corporation Ltd., le plus grand conglomérat chinois, avec lequel Power Corporation a des liens depuis 1986.