08.09.2017 - 09:32 - Finance et Investissement

Placements mondiaux Sun Life achètera toutes les actions en circulation de Gestion de Fonds Excel et d'Excel Investment Counsel.



« Depuis sa création en 2010, Placements mondiaux Sun Life connaît une croissance formidable avec un actif géré de plus de 18 milliards de dollars; nous cherchons activement des occasions d'élargir la gamme de solutions novatrices que nous offrons à nos clients, souligne Rick Headrick, président de Placements mondiaux Sun Life. L'acquisition de Fonds Excel cadre parfaitement avec nos activités, car elle nous apporte une gamme de fonds complémentaire reposant sur un modèle de gestion par des sous-conseillers qui est similaire au nôtre.»



Créée en 1998, Fonds Excel est un gestionnaire de placements spécialisé dans les fonds de marchés émergents. La firme a toujours estimé offrir un avantage concurrentiel dans le secteur des placements dans les marchés émergents en faisant appel aux services de gestionnaires de portefeuille sur le terrain à travers le monde, lesquels cherchaient à cibler les meilleures opportunités selon une approche de gestion fondamentale. Fonds Excel gère un actif d'environ 700 M$.



Bhim D. Asdhir, président et chef de la direction de Fonds Excel, se joindra à l'équipe de direction de Placements mondiaux Sun Life à titre de membre du comité de planification de l'intégration, une fois la transaction réalisée. Celle-ci devrait être conclue d'ici la fin du quatrième trimestre de 2017, sous réserve de certaines conditions, notamment l'approbation des autorités réglementaires ainsi que des porteurs de parts et des actionnaires d'Excel.Bhim D. Asdhir continuera aussi d'agir à titre de gestionnaire principal des relations avec les sous-conseillers des fonds et les courtiers. Il est d'avis que l'intégration à Placements mondiaux Sun Life est une étape logique pour Fonds Excel.Financière Sun Life estime que cette acquisition, qui inclut l'ajout de nouveaux fonds de marchés émergents et des fonds négociés en Bourse, devrait accélérer la croissance de ses activités de gestion de patrimoine au Canada.