Obtenir des rabais sur sa prime d'assurance vie en adoptant un mode de vie sain ? Voilà qui peut paraître alléchant. Mais avant de proposer ce type de produit à ses clients, il faut d'abord faire ses calculs.



Manuvie lancera cet automne au Canada le programme Manuvie Vitalité, un produit d'assurance vie qui permet au souscripteur d'accumuler des points lorsqu'il fait de l'exercice ou qu'il mange sainement. En échange, il obtient un escompte qui peut aller jusqu'à 15 % sur sa prime annuellement.





Le produit est déjà offert depuis un an aux États-Unis par la filiale de Manuvie, John Hancock, sous le nom de John Hancock Vitality Program. Comment cela fonctionne ? Au moyen d'un test en ligne, les participants doivent d'abord établir leur «âge Vitalité», qui indique leur état de santé général en fonction de leur âge réel.

Ceux qui adhèrent au programme reçoivent ensuite un bracelet intelligent qui permettra d'enregistrer des données sur leurs activités quotidiennes, que ce soit le nombre de kilomètres parcourus en vélo ou les pas de marche ou de course. Il est aussi possible d'accumuler des points à chaque bilan de santé.

Pointage

Par exemple, selon les données présentées sur le site de John Hancock, marcher 5 000 pas par jour minimum (soit l'équivalent d'environ 4 kilomètres) vous assure 10 points quotidiennement. Vous êtes vacciné contre la grippe ? Vous ajoutez 400 points. Une vérification du taux de cholestérol donne 1 000 points, et l'examen annuel chez le dentiste, 200 points.

Selon le nombre de points accumulés, les participants obtiennent le statut bronze (0 point), argent (3 500 points) or (7 000 points) ou platine (10 000 points). Plus ils accumulent de points, plus leur statut est élevé, et plus les rabais sont importants.

Le programme comprend aussi des récompenses sous forme de rabais ou de certificats cadeaux auprès de commerces, d'épiceries et d'hôtels partenaires.

«Ce n'est pas nouveau, que les assureurs offrent des escomptes selon votre état de santé, note Monette Malewski, PDG de Groupe M Bacal. La nouveauté, c'est qu'on vous suit pour renouveler le coût de votre prime chaque année, plutôt que de le fixer pour toujours.»

Voilà qui est à prendre en considération, car si le participant maintient un statut bronze ou argent, il pourrait voir sa prime augmenter légèrement chaque année. Par contre, s'il maintient son statut au niveau or ou platine, sa prime restera stable ou elle diminuera.

Garder le rythme

Dans son blogue, le courtier américain en assurance Archstone a comparé le programme Vitalité de John Hancock aux États-Unis avec la police d'assurance vie de base offerte par l'assureur.

Un homme de 45 ans admissible à la catégorie preferred best (bonne santé) et qui achète une police d'assurance vie de 1 M$ sur 20 ans paiera environ 1 123 $ par an. S'il ajoute l'option Vitalité, sa prime commencera à 1 121 $, mais pourra fluctuer d'une année à l'autre.

S'il se maintient dans le statut or, la prime ne bougera pas, mais s'il diminue ses activités physiques et que son statut glisse vers l'argent ou vers le bronze, sa prime pourrait augmenter à 1 388 $ par an. Par ailleurs, s'il améliore ses habitudes de vie, il pourrait voir le coût de la prime diminuer à 964 $. Archstone en conclut que l'offre est intéressante pour les clients qui sont déjà actifs et en santé.

Chez John Hancock, on rétorque que le produit est tout aussi intéressant pour les gens en moins bonne santé. «Un client qui représente un risque plus élevé que la moyenne paiera 2 % de plus que celui qui représente un risque normal. Toutes les autres compagnies lui factureront aussi des montants plus élevés, se défend Brooks Tingle, vice-président sénior au marketing chez John Hancock. Vitalité offre la possibilité de s'améliorer, tandis que chez les autres assureurs, on est étiqueté pour la vie.»

Une bouffée d'air

Brooks Tingle constate que le produit a attiré une clientèle beaucoup plus vaste qu'anticipé. «Chaque client adhère pour des raisons différentes. Pour les individus en meilleure santé, ce sont les escomptes sur la prime qui comptent, tandis que les plus jeunes, qui ont des familles, sont plus attirés par les rabais sur la nourriture, qui font aussi partie des récompenses offertes.»

Il avoue qu'un nombre plus élevé de jeunes et de femmes ont adhéré au produit jusqu'à maintenant. «Ce n'est pas un transfert de clientèle déjà existante, mais bien une expansion de notre clientèle de base», précise Brooks Tingle.

L'industrie de l'assurance vie connaîtra-t-elle un regain de popularité grâce à Vitalité ? C'est ce qu'espère l'assureur. Son but est d'augmenter les ventes de polices. Aux États-Unis, le taux d'adhésion à l'assurance vie est à son plus bas depuis les années 1950. Au Canada, pour le moment, l'option Vitalité sera offerte pour l'assurance vie temporaire. Aux États-Unis, elle est offerte également sur les polices d'assurance vie entière.

«Après la crise de 2008-2009, il y a eu une diminution importante des ventes d'assurance vie. Aujourd'hui, 44 % des ménages aux États-Unis en possèdent une, ce qui est très peu», remarque Monette Malewski.

Pour Jim Ruta, président de AdvisorCraft Media and Consulting, à Toronto, ce type de programme est la meilleure chose qui soit arrivée dans l'industrie de l'assurance depuis longtemps.

«Si l'achat d'une police d'assurance vie peut aider à vivre en bonne santé et plus longtemps, ça donne une tout autre perspective du produit, et c'est la première fois depuis des années qu'il y a une nouvelle et bonne raison d'acheter une assurance vie !» dit-il.