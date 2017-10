20.10.2017 - 08:26 - Finance et Investissement

Dmitriy Shironosov_123RF Banque d'images

La Société financière IGM a annoncé qu'elle réunissait en une seule organisation à l'échelle mondiale toutes les fonctions de gestion de placements du Groupe Investors et de Placements Mackenzie, qui conserveront leurs gammes de fonds et leurs marques respectives.

« Le Groupe Investors et Placements Mackenzie partagent des services dans un certain nombre de domaines depuis longtemps, et c'est là l'un des grands avantages de faire partie d'une structure commune », a déclare Jeff Carney, président et chef de la direction de la Société financière IGM et du Groupe Investors, par voie de communiqué.L'organisation de gestion de placements combinée relèvera de Placements Mackenzie et sera dirigée par Tony Elavia, vice-président exécutif et responsable en chef des placements de Placements Mackenzie. Jeff Singer, vice-président exécutif et chef des placements du Groupe Investors prendra sa retraite le 31 décembre 2017.La nouvelle structure maintiendra le modèle multiboutique et la structure par catégories d'actif actuels et offrira des produits diversifiés et exclusifs aux conseillers du Groupe Investors, aux réseaux de distribution de Mackenzie et aux clients qu'ils servent. Elle maintiendra également sa présence en Amérique du Nord, à Toronto, à Montréal et à Winnipeg, ainsi que des bureaux à l'étranger, à Dublin et à Hong Kong.