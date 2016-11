Triasima a un nouveau président

28.11.2016 - 08:33 - Finance et Investissement

Partager cet article

NOUVELLES DU MONDE - André R. Chabot, chef de la direction et fondateur de Gestion de portefeuille Triasima a annoncé la nomination de Mathieu Tanguay comme président et associé principal. Il est en poste depuis le milieu du mois de septembre.

À ce titre, il assumera les responsabilités liées à la prestation de services auprès de la clientèle et des conseillers ainsi que la direction du service de développement des affaires, des opérations et de la conformité.



L'ensemble de ses mandats opérationnels et d'exploitation permettront aux associés fondateurs, André R. Chabot, Scott Collins et Redouane Khireddine, de se consacrer sur la gestion de portefeuille.



Mathieu Tanguay fait maintenant parti du comité de direction de la société.



Avant de se joindre à Triasima, il était responsable de la consultation en investissement chez Mercer pour les régions de Toronto et de l'Est du Canada.



Il a également enseigné la finance à HEC Montréal de 2007 à 2010.