Claude Séguin nommé au C.A. du Fonds de solidarité FTQ

21.04.2017 - 09:14 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Le président du conseil d’administration (C.A.) de Finance Montréal, Claude Séguin, est nommé comme administrateur du Fonds de solidarité FTQ.

Il prend le siège laissé vacant par le décès de Gérard Coulombe. En plus de ses fonctions pour Finance Montréal, Claude Séguin siège également aux C.A. de HEC-Montréal, de la Fondation Centraide du Grand Montréal, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.



« Grâce à sa longue expérience dans les milieux économiques et financiers, Claude Séguin contribuera à la poursuite de la mission du Fonds en matière de création d'emploi, de développement économique du Québec, de sensibilisation à l'épargne et de formation économique des travailleurs » a dit Robert Parizeau, président du C.A. du Fonds de solidarité FTQ, par voie de communiqué.



Il a également été sous-ministre des Finances du Québec de 1987 à 1992 et sous-ministre adjoint aux politiques financières et sociétés d'État au service de ce même ministère de 1983 à 1987.