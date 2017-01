CIBC Mellon veut assurer une gestion impeccable des relations

17.01.2017 - 09:34 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – CIBC Mellon recrute Darlene Claes-McKinnon à titre de directrice des relations, gestion des relations dans le Canada atlantique.

Elle sera chargée d'assurer une « gestion de haute qualité des relations avec ses clients des caisses de retraite, des fonds de placement, des compagnies d'assurance, des entreprises et d'autres investisseurs institutionnels canadiens », peut-on lire dans le communiqué annonçant sa nomination.



Darlene Claes-McKinnon était depuis près d'un an vice-présidente, gestion des relations chez Northern Trust Corporation, une société de la région de Halifax.



« Je suis persuadé que la nomination de Darlene ne manquera pas de contribuer à l'engagement de CIBC Mellon à l'égard de la région. Son expérience approfondie renforcera le service hors pair que nous offrons à nos clients », a dit Steven Wolff, président-directeur général de CIBC Mellon, par voie de communiqué.



Elle relèvera directement de Tim Rourke, vice-président, Gestion des relations et chef des pratiques de régimes de retraite de la société.