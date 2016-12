Banque Laurentienne : un ex-premier ministre sur son C.A.

08.12.2016 - 08:52 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – La Banque Laurentienne nomme Gordon Campbell pour siéger comme administrateur sur son conseil d’administration (C.A.).

Il a été premier ministre de la Colombie-Britannique de 2001 et 2011 et était depuis Haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.



« Sa compréhension du milieu des affaires de l'Ouest canadien et du secteur immobilier en particulier, jumelée au leadership qu'il a démontré au sein d'une des plus importantes places financières européennes, font de monsieur Campbell une personne toute désignée pour contribuer au développement de la banque », a souligné la Banque Laurentienne, dans le communiqué annonçant la nomination.



Gordon Campbell est par ailleurs membre de l'Ordre de la province de l'Ouest.