Gare aux récidivistes

01.10.2016 - Claude Dostie Jr

Les conseillers américains en services financiers qui commettent des fautes disciplinaires sont souvent des récidivistes et ont tendance à être à l'emploi des mêmes firmes.



C'est ce que révèle l'étude intitulée «The Market for Financial Adviser Misconduct», publiée en février par le National Bureau of Economic Research (http://tinyurl.com/jmy5365).