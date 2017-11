Les ménages canadiens sont les plus endettés au monde, selon l'OCDE

23.11.2017 - 09:36 - Alain McKenna, LesAffaires.com

Dans un rapport qui sera officiellement dévoilé la semaine prochaine et obtenu par Bloomberg, l'organisme international dresse un sombre portrait de l'endettement des particuliers dans plusieurs pays, tant les pays plus industrialisés que les pays émergents.



Du lot, c'est toutefois au Canada où on trouve le niveau d'endettement le plus inquiétant. L'OCDE calcule que la dette des consommateurs canadiens équivaut à 100% du PIB national, ce qui pose un risque important pour l'économie du pays.



À titre comparatif, le passif accumulé des ménages en Corée du Sud et au Royaume-Uni, les deux pays talonnant le Canada dans ce palmarès pas très prestigieux, avoisine les 80% de leur PIB national respectif, alors que le Japon, la France et l'Allemagne affichent un taux d'endettement plus près des 60% de leur produit intérieur brut.