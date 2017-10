Le bitcoin, porteur d'une nouvelle bulle techno?

25.10.2017 - 10:14 - LesAffaires.com

Partager cet article

La «devise virtuelle» a été nettement plus rapide que d'autres à rejoindre le club des 100 milliards de dollars (G$) de valorisation.



Il n'existe pas de mesure officielle pour déterminer si un marché se trouve dans une bulle. Quoique la vitesse et la force d'augmentation pourraient être de bons indicateurs.



Faut-il rappeler que les «actions .com» avaient bondi de 680% entre la fin 1996 et mars 2000. Or, le bitcoin a gonflé de 825% rien que sur la dernière année.





La valorisation de la cryptomonnaie a ainsi dernièrement dépassé les 100G$. Elle pèse désormais plus lourd que d'énormes sociétés financières telles que PayPal (84G$) ou American Express (81G$).



Quant aux transactions, elles représentent environ 1 G$ par jour, soit plus de 6 fois les volumes quotidiens de 2016. Et les frais (0,1% versé aux plateformes) atteignent 365 M$.



«Et cet univers du bitcoin attire les investisseurs dans les ICO ou les fabricants de puces», insiste Stephen Gandel, chroniqueur pour Gadfly, alors «si la bulle du bitcoin venait à éclater, c'est bien plus que la valeur d'une cryptomonnaie qui pourrait disparaître».