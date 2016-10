18.10.2016 - 10:01 - Finance et Investissement

Aurrea Signature, qui offre une gamme de services spécialisés aux entrepreneurs et cabinets, lancera officiellement ses activités le 2 novembre à Saint-Hyacinthe.

Se présentant comme le « nouveau partenaire du réseau de courtage québécois », Aurrea Signature s'est donné pour mission de répondre aux principaux défis de l'industrie, dont la présence croissante du Web, l'augmentation du fardeau règlementaire ou la complexité grandissante du positionnement stratégique des entreprises dans le marché. Son modèle d'affaires repose sur des valeurs qui respectent l'autonomie des cabinets partenaires.« Nous supportons votre développement avec notre offre de prospection Web, de centre d'appels de clients corporatifs et de programmes associatifs, notre offre en conformité ainsi qu'avec notre expertise en évaluation et financement de portefeuilles », souligne le président d'Aurrea Signature, Christian Laroche, sur son site Internet Aurrea Signature souligne que son modèle d'affaires « repose sur des valeurs qui respectent l'autonomie des cabinets partenaires ». La firme compte d'ailleurs déjà plusieurs partenaires, incluant Pro Vie assurances qui devient un des cabinets membres de la bannière, à l'instar du Groupe Y. Pilon, Les Services Financiers Surtech, Torrus Groupe Financier, Gestion FTM, Pro Spect assurances et Aurrea Collectif (anciennement Pro Vie assurances collectives).Selon Christian Laroche, le concept de partenariat « mise fortement sur la synergie qui découle de la mise en commun des services grâce à un guichet unique et multidisciplinaire », une structure permettant aux membres de bénéficier d'une équipe de professionnels regroupés sous une même bannière, au service des cabinets et courtiers partenaires.