Valeurs Mobilières TD acquiert une plateforme de courtage américaine

13.09.2016 - 10:26 - Finance et Investissement

Partager cet article

Valeurs Mobilières TD aux États-Unis poursuit sa croissance et annonce l'acquisition d'Albert Fried and Company, un courtier en valeurs mobilières établi à New York.



L'acquisition inclus l'achat des services et des capacités d'Albert Fried & Company, notamment l'autocompensation, le prêt de titres et une plateforme technologique de courtage qui en est aux derniers stades de son développement.



« L'acquisition d'une plateforme de compensation et de technologie aux États-Unis renforce nos capacités et pose une base solide pour que nous puissions intégrer les activités de courtage de premier ordre dans notre offre de services et prendre de l'expansion aux États-Unis, souligne Glenn Gibson, premier vice-président et vice-président du Conseil, Valeurs Mobilières TD. Notre plan consiste à terminer le développement de la plateforme technologique dans le but d'être pleinement opérationnels dans le secteur du courtage de premier ordre en 2017. »



Le secteur du courtage aux États-Unis sera mené par David Santina, directeur général, Actions, Valeurs Mobilières TD.