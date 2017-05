25.05.2017 - 10:05 - La Presse Canadienne et Finance et Investissement

Le Groupe Banque TD a affiché jeudi un résultat net attribuable aux actionnaires de 2,45 milliards de dollars (G$) ou 1,31 $ par action au deuxième trimestre, comparativement à 2 G$ ou 1,07 $ par action au même moment l'an dernier.

Ses revenus trimestriels sont passés de 8,2 G$ il y a un an à 8,5 G$ cette année.Le résultat net rajusté a atteint 2,6 G$ ou 1,34 $ par action, contre 2,3 G$ ou 1,20 $ par action il y a un an.«Tous nos secteurs d'exploitation ont bien fait au cours du deuxième trimestre en raison d'une forte croissance des produits et d'une diminution des pertes sur créances, a dit Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction. La priorité que nous donnons à l'amélioration de l'expérience client légendaire de la TD continue d'entraîner une hausse des volumes et d'attirer de nouveaux clients.»Le résultat net des Services de détail au Canada s'est élevé à 1,6 G$, en hausse de 7 %. Le résultat net des Services de détail aux États-Unis s'est apprécié de 18 pour cent à 845 millions $. Le résultat net des Services bancaires de gros a atteint 248 millions $, soit une hausse de 13 %.Ce résultat est attribué à une moyenne record des soldes des comptes-chèques, la croissance marquée des prêts et des dépôts commerciaux, à la croissance des parts de marché dans les activités de gestion de patrimoine et de la diminution des pertes sur prêts. L'augmentation des charges autres que d'intérêts pour le trimestre considéré a trait aux investissements continus liés à la numérisation de l'expérience client et à l'amélioration de la gamme de produits.La banque a annoncé un dividende de 60 cents par action ordinaire. Ce dividende sera payable à compter du 31 juillet 2017 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 10 juillet 2017.La TD a également commenté l'état d'avancement de l'examen des pratiques de ventes des services bancaires personnels au Canada.«À la TD, nous sommes tous engagés à nous améliorer sans cesse pour le bien de nos clients et de nos collègues, et par cet examen, voyons l'occasion de faire encore mieux. Notre examen est en grande partie achevé et nous maintenons que les comportements contraires à l'éthique visant l'atteinte des cibles de vente ne sont pas une pratique courante au sein des membres de notre personnel. Comme nous l'avions mentionné, nous tirerons profit des conclusions formulées pour améliorer notre entreprise», a déclaré Bharat Masrani.À noter que les organismes de réglementation du secteur se pencheront également sur ce sujet. La TD se dit déterminée à offrir sa pleine et entière collaboration.