27.01.2017 - 09:27 - Finance et Investissement

Gracieuseté : Groupe CNW/Scotiabank

La Banque Scotia a officiellement ouvert à Toronto les portes de la succursale canadienne de son réseau d'Usines numériques.

Implantés à travers les pays de l'Alliance du Pacifique, incluant le Mexique, le Pérou, le Chili et la Colombie, ces Usines numériques servent de plateformes de création et d'incubateurs technologiques pour le développement de nouveaux produits, services et solutions destinés aux clients de la Banque Scotia à travers le monde.L'Usine numérique canadienne est destiné exclusivement à la production numérique visant à rehausser l'expérience client et concerne les opérations bancaires mobiles et numériques, l'ouverture de comptes, l'évaluation des prêts, et la demande de prêts hypothécaires, notamment. Elle emploiera 350 spécialistes du numérique, de la conception, de l'ingénierie et de la méthode agile.« Ces milieux de travail sont inspirants, car ils favorisent l'entrepreneuriat, accélèrent temps de réponse et permettent à nos équipes de se concentrer davantage sur ce qu'elles doivent faire pour répondre aux besoins des clients. Ces usines numériques jouent aussi un rôle important en encourageant l'innovation des entreprises de technologie financière, ainsi qu'en stimulant la productivité et la création d'emploi dans leur marché local », indique Brian Porter, président et chef de la direction, Banque Scotia.