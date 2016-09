07.09.2016 - 10:52 - Maxime Gauthier

ZONE EXPERTS - L'été tire à sa fin (merci de ne pas me lancer de roches) et votre profil Facebook regorge de photos de barbecues bien arrosés, de plage en maillot et de déclarations légères sur votre mur. Normal? Possiblement. Problématique? Possiblement aussi.

J'ai déjà traité des médias sociaux dans uneil y a un peu plus de deux ans. Mais l'évolution du phénomène et surtout son utilisation sans cesse croissante m'invitent à un petit rafraichissement sur le sujet afin de vous permettre d'éviter les faux pas.Plusieurs conseillers ou représentants sont travailleurs autonomes. À ce titre, vous êtes libres de votre horaire et de la gestion de vos affaires. Si c'est votre cas, vous savez comme moi qu'il n'y a pas de « punch » à l'entrée ou à la sortie du bureau, que votre travail peut se faire les soirs, fin de semaines ou même de nuit. Ainsi, dans votre réalité, vous êtes un professionnel en service en tout temps.Cela vous empêche-t-il d'avoir une vie sociale, familiale et personnelle? J'espère que non! Mais vous devez toujours garder en tête qu'aux yeux du public, vous demeurez un professionnel et qu'il vous incombe de conserver votre image à ce titre.Si vous êtes salarié ou travaillez en institution financière, il est tentant de croire qu'une fois le travail derrière vous, vous êtes libres de faire ce qui vous semble bon, sans égard pour l'image que vous projetez. Votre employeur n'a aucun droit sur votre vie personnelle n'est-ce pas?En fait, bien que cette dernière assertion soit juste, à titre de professionnel, il est tout de même important de maintenir un certain décorum ou d'exercer une certaine retenue afin de conserver votre image professionnelle en tout temps.Est-ce à dire que vous devez vous habiller en complet/tailleur tous les jours, vous abstenir de sortir vos poubelles en pyjama ou de ne plus rien publier sur Facebook? Bien sûr que non! Vous avez le droit d'avoir une vie et jouissez d'une liberté à ce titre.Toutefois, il est important de garder en tête qu'aux yeux du public, vous êtes un professionnel. Ce même public s'attend donc à ce que vous soyez une coche au-dessus de la mêlée.Vous souhaitez partager des photos de votre plus récent voyage? Allez-y, mais il pourrait être bien que vous ayez plus qu'un maillot de bain sur vous et que vous n'ayez pas l'air trop éméché.Vous avez envie de crier votre indignation à propos du gouvernement sur Facebook? Vous pouvez le faire, mais évitez les procès d'intention, restez sur les faits et usez de modération. Tout le monde pourra vous lire et une capture d'écran est si vite faite que retirer le commentaire n'est pas toujours magique.Vous aimez publier des images de chat, de bébé ou des vidéos amusantes? Allez-y, mais la modération a bien meilleur goût et je vous suggère d'éviter les blagues de mauvais goût ou les vidéos choquantes.Votre profil est accessible à plus de gens que vous ne le croyez. À titre de chef de la conformité, je peux témoigner qu'Internet et les médias sociaux sont des sources importantes d'enquête au moment de recruter un nouveau représentant ou d'en inspecter un.Finalement, gardez en tête que pour le public, votre opinion a une plus grande valeur que celle de madame Tartampion. Votre image de professionnel ne se limite pas aux sujets de finances ou d'assurances. Ceci dit, lorsque vous vous prononcez sur ces sujets, vous portez sans contredit votre chapeau de professionnel, même si c'est sur votre page personnelle.La segmentation n'est pas bonne qu'en matière de service, de vente ou d'organisation du travail. En matière de communication, c'est un concept clé.Vous aimez Facebook? Avoir une page personnelle avec vos amis et votre famille où vous pouvez publier photos, vidéos et autres ainsi qu'une page professionnelle où vous pourrez publier commentaires professionnels, articles de référence et autres constitue la base.Également, vous pouvez, sur ce réseau, choisir qui pourra voir vos publications. Amis seulement, amis des amis, tout le monde? Si vous saviez comment une image de vous en maillot de bain, une bière à la main peut être dommageable pour votre image professionnelle...Vos clients savent que vous avez une vie. Mais entre le savoir et le voir, il y a une marge. Franchir cette marge peut être dangereux avec certains clients.Gérer vos pages Facebook et vos publications ne vous permet pas nécessairement d'enlever complètement votre chapeau de professionnel sur votre page personnelle, mais vous permet de limiter les risques de confusion face au grand public.LinkedIn est sans contredit un réseau professionnel alors conservez-le pour cela. Vos contacts sur ce réseau n'en ont rien à cirer de savoir ce que vous mangez pour souper et il y a tout à parier qu'ils vous bloqueront si vous essayez de leur dire trop souvent.Twitter est un réseau où il est difficile d'énoncer une idée complexe alors n'essayez pas d'y arriver. Soyez bref, précis et surtout professionnel. À moins d'avoir deux comptes, un personnel et un professionnel, mais encore là...Il existe une foule d'autres médias sociaux, mais les mêmes principes s'appliquent.La gestion de vos médias sociaux est une question d'image, mais également une question de conformité. Votre cabinet ou courtier encadre sans doute dans ses procédures les communications externes et cherchera à protéger son image ainsi que la vôtre.En vertu des règles actuellement en place, tant dans le Code de déontologie de la CSF que dans d'autres règlements régissant notre domaine, il est clair que le conseiller et le représentant doivent agir avec professionnalisme, dignité et projeter auprès du public une image professionnelle qui contribue à la confiance de celui-ci envers notre industrie.Nous avons tous à y gagner, à l'heure où le public recherche des professionnels et que l'industrie cherche à démontrer qu'elle en a dans ses rangs.