29.08.2016 - 08:18 - Peter Tsakiris

Nous entendons parler de plus en plus des prêteurs virtuels offrant des hypothèques! Souvenez-vous de ING Direct, devenue Tangerine à la suite de l'acquisition de ses opérations canadiennes par la Banque Scotia. Aujourd'hui, First National, MCAP, Home Trust, Banque B2B et Banque Equitable accentuent leur présence sur le marché hypothécaire et gagnent chaque jour du terrain au détriment des banques traditionnelles. Nous les appelons également des Banques hypothécaires ou même des Banques directes, car la majorité n'offre pas d'autres produits!

Existe-t-il des dangers à transiger avec de telles institutions financières? Que risquent vos clients en tant que consommateurs?Tout d'abord, il faut savoir que les institutions financières sont surveillées et réglementées par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et sont toutes soumises aux mêmes règles.Fondée en 1988, First Nationale est une société qui se transige à la Bourse de Toronto sous le symbole FN. Son portefeuille d'hypothèques représente plus de 96 milliards de dollars (G$). Fondée en 1981, MCAP appartient majoritairement à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et son portefeuille d'hypothèques représente plus de 56 G$. Fondée est 1977, Home Trust est un Trust sous législation fédérale qui se transige à la Bourse de Toronto sous le symbole HCG. Son portefeuille d'hypothèques représente plus de 26 G$. Créé initialement en 1996 comme division de la Banque Laurentienne, la Banque B2B est sa filiale à part entière et représente près de 30 G$ des prêts. Fondée en 1970, la Banque Equitable est une société qui se transige à la Bourse de Toronto sous le symbole EQB et possède un portefeuille d'hypothèques représentant plus de 16 G$.Comme on peut le constater, il s'agit des sociétés établies depuis très longtemps et possédant des portefeuilles impressionnants. À titre de comparaison, le Mouvement Desjardins détient près de 105 G$ de dollars d'hypothèques.La grande partie des prêts hypothécaires souscrits par des prêteurs hypothécaires est offerte à des investisseurs institutionnels comme des Banques à Charte et des Caisses de retraite et une plus petite partie est offerte sous titrisation à des investisseurs particuliers.Nous avons expliqué dans le passé que la grande majorité des clients choisissent leur prêteur hypothécaire en fonction du taux offert, sans regard aux différentes conditions qui en découlent. Il s'agit là d'une grave erreur qu'il ne faut pas commettre.Évidemment, pour la plus importante décision financière de la vie de vos clients, les critères à considérer sont multiples et requièrent une réflexion approfondie.Les prêteurs hypothécaires offrent des avantages indéniables sur plusieurs points :• Pénalités habituellement moindres (consulter l'article intitulé :) ;• Paiements anticipés généralement très flexibles ;• Possibilité de geler un taux variable en tout temps au taux fixe « courtier » nettement inférieur du taux affiché par les Banques traditionnelles ;• Accessibilité de toute l'information sur l'hypothèque en ligne ;• Facilité de gérer l'hypothèque en ligne en faisant facilement des paiements anticipés ;• Rapidité du service à la clientèleCompte tenu du fait que ces banques n'aient pas de succursale de service leur permet souvent de maintenir leurs coûts d'opération à des niveaux bien inférieurs à ceux de la concurrence et par le fait même, leur permet d'effectuer de meilleures offres de taux.Cette situation les amène également à offrir un service à la clientèle accessible selon un horaire étendu. Aussi, ils donnent l'accès à des conseillers habilités à assister vos clients dans toutes nos transactions, et ce dans la langue de prédilection.Compte tenu de leur spécialisation en prêt hypothécaire, ces banques ne forceront pas vos clients à transférer des placements ou à s'intéresser à des assurances ou à d'autres produits financiers.En bref, il suffit de vous renseigner auprès d'un courtier hypothécaire pour constater qu'au-delà du taux, les prêteurs virtuels offrent de multiples avantages que vous feriez mieux de ne pas négliger.