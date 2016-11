Conseils de fin d’année en matière de fiscalité pour vos clients

18.11.2016 - 08:49 - Finance et Investissement

Partager cet article

WEBINAIRE - Les modifications au régime fiscal québécois et canadien n’ont pas manqué en 2016.



La planificatrice financière Hélène Marquis, directrice régionale, planification fiscale et successorale, chez Gestion privée de patrimoine CIBC, présente et analyse les principales mesures et explique comment aider vos clients à réduire leur facture fiscale, lors d'un webinaire qui sera présenté gratuitement le mardi 6 décembre, à midi.



Les modifications apportés au taux d'imposition des particuliers, les changements dans la fiscalité des détenteurs de contrat d'assurance vie, l'exemption concernant la résidence principale, et l'élimination des montants accordés pour les études et les manuels scolaires des étudiants, figurent au nombre des sujets qui seront abordés par Hélène Marquis.



Les participants seront invités à poser des questions à notre experte. Le webinaire permet également d'obtenir une unité de formation continue (en attente d'approbation de la CSF). Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien.