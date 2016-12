16.12.2016 - 10:13 - Frédéric Roy

PLANÈTE FINANCE – La fin des billets de banque est plus proche qu'on le croit, particulièrement si la planète se met à suivre l'exemple de la Scandinavie.

En éliminant la monnaie, les pays peuvent plus facilement réduire l'évitement et l'évasion fiscale, d'après un article de Bloomberg.

En effet, le ministère chargé de l'impôt danois a déposé un rapport en mars indiquant qu'entre 2012 et 2014, l'économie souterraine a diminué du tiers, passant de 45 milliards de couronnes danoises (8,5 G$) à 31 milliards (5,8 G$).

Même si on ne peut faire une corrélation exacte entre la transition vers l'abolition de la monnaie papier et la diminution de l'économie souterraine, il reste néanmoins intéressant de constater que l'utilisation de la monnaie dans les transactions a été largement réduite durant la période. La monnaie est maintenant utilisée dans seulement 20 % des échanges.

En Suède, cette élimination progressive de l'argent comptant ne date pas d'hier. Le quotidien britannique The Guardian soulignait d'ailleurs récemment que la banque centrale suédoise relevait que seulement 2 % de la valeur des transactions bancaires étaient faites à partir de monnaie papier.

Par ailleurs, sur les 1600 succursales bancaires du pays, 900 n'ont désormais plus d'argent comptant et n'acceptent plus les dépôts phyisiques.