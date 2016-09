02.09.2016 - 08:00 - Finance et Investissement

PLANÈTE FINANCE - Le site Sceglibanche.it offre aux consommateurs italiens la possibilité de juger la qualité de leur banque en comparant les offres en matière de prêts, de produits financiers ou encore, la qualité du service à la clientèle.

À la manière des sites tel que Tripadvisor, où les consommateurs font état de leur avis sur le confort des chambres d'hôtels et la qualité du menu des restaurants, la plate-formerecense quotidiennement les informations portant sur les institutions composant le secteur bancaire italien, incluant les offres de produits financiers, et invite les consommateurs à témoigner de leur expérience et à laisser des commentaires.Lancé en février dernier, Sceglibanche.it se présente comme « une zone neutre où peut se développer la relation entre les clients et les banques italiennes en ligne, ainsi que celles avec plus de 100 filiales », mentionne Domenico Zarella administrateur délégué et co-fondateur de Sceglibanche.it, dans un entretien avec LesEchos.fr.Jusqu'ici, près de 10 000 commentaires auraient été inscrits par les usagers.« Nous sommes particulièrement attentifs et vigilants concernant la mise à jour des données que nous fournissons ainsi qu'au sérieux des commentaires. Les banques voient notre initiative d'un bon oeil. Le but est d'aider tout le monde en facilitant un contact direct et des conditions avantageuses pour les clients », indique aussi Domenico Zarella.Sceglibanche.it envisage maintenant d'adapter sa plate-forme pour les marchés espagnol et français.Avec LesEchos.fr.