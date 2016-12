09.12.2016 - 10:07 - Finance et Investissement

PLANÈTE FINANCE – La division et l’incertitude découlant des élections américaines sont derrière nous, et les investisseurs adhèrent maintenant à des projets précis, d’après un article de The Economist.

Après des mois de tribulation économique, les marchés d'actions en fonds communs américains enregistrent des progressions.Les quatre dernières semaines ont été positives en entrée de monnaie. Il s'agit de la plus longue période de hausse depuis 2014, selon les données de EPFR Global, rapportées dans l'article.La séquence est d'autant plus révélatrice du changement qui s'opère dans l'esprit des investisseurs, qu'avant la tenue du scrutin américain, des analystes prédisaient un plongeon du Dow Jones pouvant atteindre 1000 points dans le cas où Donald Trump était élu.Or, c'est exactement le contraire qui s'est produit et l'indice atteint maintenant 19 632 points, soit une hausse de plus de 1000 points, entre la journée suivant l'élection et aujourd'hui, tel que le rapporte un article de CNN.Les investisseurs semblent stimulés par les récentes annonces du président désigné, Donald Trump, à savoir qu'elles mèneront à des déficits publics plus importants tout en revigorant l'économie du pays, indique The Economist.L'approche protectionniste prônée par Trump pourrait également avoir d'importants impacts sur les relations qu'entretiennent les États-Unis d'Amérique avec le reste du monde, et incidemment, se répercuter sur l'économie internationale.Par exemple, Donald Trump a signifié son intention de renégocier l'Accord de libre-échange nord-américain et d'imposer une taxe de 45 % sur les produits chinois, a rappelé CNBC.