06.01.2017 - 09:19 - Frédéric Roy

PLANÈTE FINANCE – Les banques européennes passent à la caisse dans la crise des subprimes, aussi appelés crédits hypothécaires à risque. La Deutsche Bank et le Crédit Suisse payeront plus de 12 milliards de dollars américains (G$US) en pénalités aux autorités américaines, comme l’indique la presse internationale.

Près de neuf ans après la crise financière de 2008, causée majoritairement par la vente de prêts hypothécaires à risque élevé, deux banques européennes sont pénalisées par le département de la Justice américain.Ainsi, à défaut de les traduire en justice, les États-Unis ont signé des accords de principe avec les deux banques, et ce, juste avant la période des fêtes. Elles assumeront des pénalités civiles et de dédommagement aux consommateurs.La banque allemande, qui risquait une amende de 14 G$US, s'en sort avec des pénalités de 7,2 G$US, soit 3,1 G$US en pénalités au civil et le résiduel sera verser en dédommagement aux consommateurs, comme rapporté dans l'article du site internet français LesEchos.fr.De son côté, la banque helvétique devra s'acquitter d'un montant de 2,5 G$US en pénalités civiles et d'une indemnité aux consommateurs de 2,8 G$US.En signant ces ententes, les deux banques européennes évitent de futures poursuites du département de la Justice des États-Unis en lien avec la titrisation, la souscription ainsi que l'émission de titre adossé à des créances hypothécaires résidentielles.Les banques américaines n'ont d'ailleurs pas été épargnées par la justice américaine, elles qui ont payé un montant cumulé de plus de 95 G$US en pénalités entre 2008 et 2013, d'après un article de The Economist.