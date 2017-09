22.09.2017 - 09:58 - Frédéric Roy

PLANÈTE FINANCE – L'agence de notation financière Standard and Poor's abaisse la note de long terme sur la dette Chinoise, qui passe de AA- à A+. Pékin est furieux.

C'est la première fois depuis 1999 que Standard and Poor's (S&P) abaisse la note de la Chine, comme l'indique LesEchos.fr.Dans son rapport, l'agence juge que la période prolongée d'augmentation du crédit a augmenté les risques économiques et financiers.« Depuis 2009, les créances faites par les institutions de dépôt dans le secteur non gouvernemental ont augmenté rapidement, soutient-elle. Les hausses ont souvent dépassé le taux de croissance du revenu. »Même si la croissance du crédit a permis à la Chine des performances solides financièrement, S&P croit que cela a également diminué la stabilité financière.L'agence de notation reconnaît les efforts du leader asiatique pour maîtriser l'effet de levier, dont les impacts se feront sentir à moyen terme, selon elle.« Nous croyons que la croissance du crédit dans les deux ou trois prochaines années restera à des niveaux qui augmenteront graduellement les risques financiers », explique S&P.Du même souffle, elle soutient que les trois ou quatre prochaines années permettront au pays de maintenir des performances économiques et fiscales robustes.Le gouvernement chinois n'a pas mis de temps à répondre avec force à l'agence de notation sur chacun des points.« C'est une décision erronée [...] difficile à expliquer », a soutenu un responsable du ministère chinois des Finances dans un communiqué, cité dans un article de latribune.fr.Selon le représentant chinois, S&P a ignoré le potentiel de développement de l'économie du pays, comme l'indique l'article de LesEchos.fr.Le produit intérieur brut de la Chine a augmenté de 6,9 % sur un an au premier semestre de l'année 2017, supérieur à l'objectif de 6,5 % du pays.